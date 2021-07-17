Сегодня, 17 июля, после затянувшейся жары и прогнозов о том, что на Киев надвигается гроза, в столице начался долгожданный ливень.
Об этом сообщает 24 канал.
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В городе начался сильный ветер, а впоследствии – дождь, перешедший в настоящий ливень с грозой.
Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья.
На некоторых летних терассах были сорваны навесы.
Правила, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз
В ГСЧС напомнили, что во время шквалов и гроз рекомендуется плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, а также отключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном.
На открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.
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