Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья и срывал навесы на летних терассах.

Сегодня, 17 июля, после затянувшейся жары и прогнозов о том, что на Киев надвигается гроза, в столице начался долгожданный ливень.

Об этом сообщает 24 канал.

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В городе начался сильный ветер, а впоследствии – дождь, перешедший в настоящий ливень с грозой.

Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья.

На некоторых летних терассах были сорваны навесы.

Правила, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз

В ГСЧС напомнили, что во время шквалов и гроз рекомендуется плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, а также отключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном.

На открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

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Автор: Елена Коваленко