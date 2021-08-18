В Черновицкой области мощный ветер натворил беды. Стихия повалила сотни деревьев и обесточила несколько населенных пунктов.
Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", после ливня с сильным ветром автотрассы усыпало поваленными ветками и частями деревьев.
В частности очевидцы показали последствия непогоды на дороге Берегомет-Черновцы. Там поломано множество деревьев, а сама дорога покрыта оборванными листьями.
Непогода нанесла удар и по дороге на Берестье-Малиновку.
По данным пресс-службы ГСЧС Украины по состоянию на сегодняшнее утро, в результате осложнения погодных условий были обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях.
Где нет света
- Житомирская - 70 населенных пунктов.
- Киевская - 30.
- Хмельницкая - 24.
- Черниговская - 9.
- Днепропетровска - 2.
- Черновицкая - 2.
- Кировоградская - 1.
Напомним, на сегодня, 18 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в северных, центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.