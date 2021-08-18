На Буковине бушевал ураган / фото Район-Инфо

В Черновицкой области мощный ветер натворил беды. Стихия повалила сотни деревьев и обесточила несколько населенных пунктов.

Как сообщает местное издание "Молодой буковинец", после ливня с сильным ветром автотрассы усыпало поваленными ветками и частями деревьев.

В частности очевидцы показали последствия непогоды на дороге Берегомет-Черновцы. Там поломано множество деревьев, а сама дорога покрыта оборванными листьями.

Непогода нанесла удар и по дороге на Берестье-Малиновку.

На трассы повалены множество деревьев / фото Район-Инфо

По данным пресс-службы ГСЧС Украины по состоянию на сегодняшнее утро, в результате осложнения погодных условий были обесточены 138 населенных пунктов в 7 областях.

Непогода обесточила почти 140 населенных пунктов в Украине / фото Ярослав Адамчук

Где нет света

  • Житомирская - 70 населенных пунктов.
  • Киевская - 30.
  • Хмельницкая - 24.
  • Черниговская - 9.
  • Днепропетровска - 2.
  • Черновицкая - 2.
  • Кировоградская - 1.

Напомним, на сегодня, 18 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в северных, центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская