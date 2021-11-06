Таксист выехал на дорогу с односторонним движением и поехал в запретную сторону / коллаж УНИАН
В Киеве зафиксировали очередное грубое нарушение правил дорожного движения, которое совершил водитель такси.
Видео обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".
"Верх наглости от водителя такси Bolt на Peugeot. Интересно, как долго он так проехал?", - говорится в сообщении.
На записи, снятой на улице Саксаганского, можно увидеть, как автомобиль такси едет по односторонней дороге в противоположном направлении. Навстречу ему с обеих сторон двигаются другие транспортные средства, на наличие которых таксист, очевидно, не обращает внимание.
Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве таксист отметился странным поведением после совершения ДТП.