Вблизи Одессы на автотрассе нашли полуобнаженное тело женщины: в полиции раскрыли детали (фото)

Одежду женщины нашли в 200 метрах от ее тела.

В Одесской области минувшей ночью на трассе Одесса - Белгород-Днестровский у промрынка нашли тело женщины без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, повреждения, обнаруженные на ее теле, характерны для тех, что получают в результате ДТП. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Лиц, причастных к смерти женщины, устанавливают.

"На вид женщине примерно 35-40 лет, волосы русые. Она была одета в розовую клетчатую рубашку, темные джинсы, белые носки, розовые кроссовки, имела серьги в виде листьев", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, издание "Обозреватель" сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы полиции, что одежда погибшей была найдена в 200 метрах от ее тела в поле.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвую девушку, предварительно со следами наезда. Вещи погибшей были обнаружены в 200 метрах в поле. Ее личность устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина убила своего сожителя и неделю жила с трупом.

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