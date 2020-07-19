В Харькове женщина убила своего сожителя и неделю жила с трупом (фото)

Полиция прибыла на место, когда соседи пожаловались правоохранителям на неприятный запах.

В доме на переулке Резниковском в Харькове женщина убила своего сожителя и более недели провела с его телом в квартире.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, 18 июля к правоохранителям обратилась местная жительница. Заявительница пожаловалась на неприятный запах в доме.

На место выехала следственно-оперативная группа. В доме полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с многочисленными ранениями, в жилище находилась и 57-летняя женщина. Правоохранителям она рассказала, что 10 июля распивала со своим сожителем спиртные напитки, и убила его во время ссоры.

Следователи открыли уголовное дело, женщина задержана. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Черновцах посреди улицы из боевого пистолета застрелили мужчину.

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