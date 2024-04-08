В тот день он пошел гулять с друзьями.

Погибшим в результате конфликта на станции киевского фуникулера подростком оказался футболист Максим Матерухин.

Об этом сообщили в специализированной ДЮСШ Олимпийского резерва по футболу "Зміна". "Болезненная, печальная весть, которую невозможно осознать ни умом, ни сердцем... В воскресенье, 07.04.2024р., трагически погиб воспитанник нашей школы, 2007 года рождения, Матерухин Максим Александрович", - говорится в посте школы в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в тот день парень гулял с друзьями по центру Киева. На киевском фуникулере на него совершил нападение взрослый мужчина.

Видео дня

"Сейчас в СМИ пишут много разной информации, но то что "здоровый дядя" напал на юношу средь бела дня, это - ужас. Сочувствуем семье и близким Максима", - добавили в ДЮШ.

Убийство подростка в Киеве: что известно о трагедии

Напомним, вчера вечером сеть заполонили кадры конфликта на станции фуникулера. Сообщалось, что ссора между командой подростков и неизвестным мужчиной закончилась тяжелыми ранениями.

Впоследствии стало известно, что пострадавший парень погиб на месте. По подозрению в его убийстве задержали военнослужащего Управления государственной охраны.

В офисе Генпрокурора сообщили, что он толкнул парня, после чего тот головой разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи.

Вас также могут заинтересовать новости: