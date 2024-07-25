Подозреваемый переодевался, а также менял свою походку и маршруты.

Подозреваемый в убийстве профессора "Львовской политехники" Ирины Фарион готовился к преступлению минимум два месяца.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, для задержания подозреваемого опросили сотни свидетелей, а также расшифровали видео с сотни камер. Также нападающего искали и на границе - проверено около 38 тысяч человек, которые выезжали за пределы государства.

Клименко сказал, что правоохранители отследили движение вероятного убийцы Фарион по Львову, его переодевание, смену походки и маршруты. Панаму, которая на нем была при подготовке к убийству, парень приобрел в мае, как и другую одежду.

Видео дня

"Он готовился как минимум два месяца к совершению преступления. А может и других преступлений. Главное, что преступление раскрыто. Я считаю, что та доказательная база, которая была собрана, достаточна для того, чтобы было данному лицу предъявлено соответствующее обвинение", - добавил министр.

По его словам, на сегодня полиция рассматривает различные версии - возможный российский след, общественная деятельность или личная неприязнь к убитой. Сегодня или завтра подозреваемому изберут меру пресечения. "Эти версии могут быть где-то рядом и дополнены еще и четвертой какой-то версией, но это покажет следствие", - сказал министр.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, бывшего народного депутата убили 19 июля возле ее дома во Львове. Неизвестный выстрелил женщине в голову, она умерла в больнице.

Впоследствии полицейские обнародовали фотографии и видео с камер наблюдения, на которых можно увидеть мужчину в панамке и очках. Его подозревали в причастности к преступлению.

Сегодня днем президент Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители задержали в Днепре 18-летнего парня. По мнению следователей, он был лишь исполнителем.

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