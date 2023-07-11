У "блогера" было две квартиры в центре украинской столицы.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о взыскании активов российского пропагандиста Артемия Лебедева. Речь идет о двух квартирах в центре Киева.

Отмечается, что одна из квартир рупора Кремля площадью 138 кв. м, а вторая 193 кв. м.

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов рашистского блоггера и пропагандиста Артемия Лебедева – в доход государства взыскано две квартиры в центре Киева (138 кв.м и 193 кв.м)! Не будет много слов – спасибо за работу команде Департамента санкционной политик за отстаивание каждого актива, заявленного в иске, для обращения имущества сторонников России в пользу государства Украина!" - сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых в Facebook.

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Артемий Лебедев и Украина – что известно

Российский пропагандист Артемий Лебедев в июле 2022 года рассказала о свою поездке во временно оккупированный Энергодар. Он опублковал фото с крыши ЗАЭС, заявив, что "любит ср*ть на авторитет".

Стоит отметить, что в марте 2017 года Лебедеву запретили въезжать в Украину до 2022 года. Тогда он жаловался на решение СБУ, потому что в Украине у него был бизнес и недвижимость. В январе 2022 года блогер попал в санкционный список СНБО.

21 марта 2023 года СБУ сообщила о подозрении Лебедеву по части 3 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников" Уголовнго кодекса Украины.

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