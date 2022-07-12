Он заявил, что "любит ср*ть на авторитет".

Дизайнер, блогер и пропагандист из России Артемий Лебедев приехал в оккупированный Энергодар.

Об этом он сообщил в Instagram, добавив язвительную подпись.

Лебедев показал фотографии, на которых видно, что он забрался на крышу 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами Энергодаре.

"Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня еще одна слабость - люблю наср*ть на авторитет. Тут прямо супер-комбо - попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет", - написал россиянин.

Путешествие по оккупированной территории он назвал "маленькой радостью, из которых должна состоять полноценная жизнь".

Накануне он также посетил оккупированные Донецк и Мариуполь.

Антиукраинская позиция Артемия Лебедева

Напомним, на своих страницах в соцсети Лебедев публично осуждал Революцию Достоинства и поддерживал российскую оккупацию Крыма, называя пребывания полуострова в составе Украины "историческим недоразумением".

Кроме того, россиянин посещал ОРДЛО и выражал поддержку боевикам, сознательно нарушая украинское законодательство.

При этом Киеве у него была собственная дизайнерская студия, разработавшая логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

В марте 2017 СБУ запретила Лебедеву, у которого бизнес и квартира в Киеве, въезд в Украину на 5 лет. Он пытался обжаловать это решение, но суд оставил его без изменений.

В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о введении санкций. В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

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