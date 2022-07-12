Дизайнер, блогер и пропагандист из России Артемий Лебедев приехал в оккупированный Энергодар.
Об этом он сообщил в Instagram, добавив язвительную подпись.
Лебедев показал фотографии, на которых видно, что он забрался на крышу 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами Энергодаре.
"Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня еще одна слабость - люблю наср*ть на авторитет. Тут прямо супер-комбо - попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет", - написал россиянин.
Путешествие по оккупированной территории он назвал "маленькой радостью, из которых должна состоять полноценная жизнь".
Накануне он также посетил оккупированные Донецк и Мариуполь.
Антиукраинская позиция Артемия Лебедева
Напомним, на своих страницах в соцсети Лебедев публично осуждал Революцию Достоинства и поддерживал российскую оккупацию Крыма, называя пребывания полуострова в составе Украины "историческим недоразумением".
Кроме того, россиянин посещал ОРДЛО и выражал поддержку боевикам, сознательно нарушая украинское законодательство.
При этом Киеве у него была собственная дизайнерская студия, разработавшая логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.
В марте 2017 СБУ запретила Лебедеву, у которого бизнес и квартира в Киеве, въезд в Украину на 5 лет. Он пытался обжаловать это решение, но суд оставил его без изменений.
В январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о введении санкций. В список подсанкционных лиц попал российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.