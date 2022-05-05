СБУ разоблачила мужчину, он не подозревал, что его видео могут помочь врагу корректировать огонь.

В Запорожской области мужчина снимал на видео последствия ракетных ударов. Такое "кино" он присылал своим друзьям, впоследствии ролики появились в пророссийских сообществах. СБУ уже разоблачила "любителя" снимать вражеские атаки, теперь он "покаялся".

Об этом сообщается на странице Запорожской областной военной администрации в Telegram.

На видео мужчина рассказывает, что он снимал последствия ракетных ударов в Запорожье. Такое "кино" он якобы хотел показать друзьям, чтобы те не возвращались в город. Однако видео также оказалось в пророссийских Telegram-каналах.

"Мужчина не учел тот факт, что враг использует эти данные для корректировки огня и подтверждения уничтожения объектов инфраструктуры Украины. Мужчина только сейчас осознал, что сделал. Сейчас он "кается", но из-за действий таких сборщиков лайков, ежедневно гибнут украинские военные и мирные граждане", - добавили в Запорожской ОВА.

Также в Администрации напомнили украинцам, что информацию о перемещении военной техники ВСУ, расположение военных объектов и результаты вражеских ударов публиковать нельзя. Лучше помочь нашим военным и прислать сведения о дислокации сил врага на официальные каналы и чат-боты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на одном из объектов инфраструктуры Харькова нашли схрон с тротилом и минами.

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