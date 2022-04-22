Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых.

Военно-транспортный самолет Ан-29, упавший сегодня в Запорожской области во время выполнения технического рейса, вероятно, принадлежал Украине.

Об этом говорится в уточненных данных Запорожской ОГА.

Событие произошло в 9:00 22 апреля в районе Михайловки.

Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются.

По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

ОбНОВЛЕНО 12:15 Самолет был гражданским, объяснил депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

"Это гражданский самолет, не имеющий никакого отношения к Вооруженным силам. Это очередное преступление Российской Федерации, сбивающая мирные гражданские самолеты. Авиакомпания, совершавшая технический вылет этого самолета, никакого отношения к военным действиям не имеет. Поэтому это очередное преступление Российской Федерации", – сказал он.

Падение Ан-26: что известно

О падении самолета Ан-26 сообщила в пятницу утром Запорожская ОГА. Воздушное судно совершало технический рейс.

Говорилось о пострадавших, но их количество еще устанавливалось.

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