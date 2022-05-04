Вместе с тротилом в тайнике обнаружены РПГ и противотанковые мины.

Правоохранители обнаружили схрон с 10 кг тротила на одном из объектов инфраструктуры Харькова.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства внутренний дел, во время проведения мероприятий по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о закладке взрывчатки на одном из объектов Харькова.

Отмечается, что информация нашла свое подтверждение. Оперативники совместно со специалистами взрывотехнической службы полиции и спецназовцами провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой.

"Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и почти 10 кг тротила", - информирует МВД.

Отмечается, что полицейские предупредили возможные негативные последствия, в частности, предотвратили подрыв объекта.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

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