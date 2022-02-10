Обоих пострадавших госпитализировали с политравмами.

В Запорожье водитель "под кайфом" совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек на пешеходном переходе. Его уже задержала полиция.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Авария случилась вчера на нерегулируемом, однако обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе. Водитель автомобиля "ИЖ2717-90" совершил наезд на двух девочек 2006 года рождения, которые пересекали проезжую часть. Обоих пострадавших госпитализировали с политравмами.

В полиции отмечают, что, по предварительным данным, около 17:30 водитель автомобиля "ИЖ2717-90" 1992 года рождения осуществлял движение по проспекту Инженера Преображенского в направлении улицы Научный городок. В попутном с ним направлении двигался "ВАЗ 2101" под управлением водителя 1980 года рождения.

"Вблизи остановки общественного транспорта "Цимеж" две девочки начали пересекать проезжую часть дороги по обозначенному дорожной разметкой и дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу. Увидев их, водитель ВАЗа затормозил и резко отвернул руль в сторону, чтобы избежать наезда, а водитель "ИЖ2717-90" продолжил движение прямо и допустил наезд на пешеходов", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции доставили водителя автомобиля "ИЖ2717-90" на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. Оказалось, что он был "под кайфом".

"По заключению медицинских работников - признаков опьянения не обнаружено. Однако, установлен факт употребления марихуаны", - сообщает полиция.

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Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Львовом легковушка столкнулась с автобусом. В аварии погиб человек, шестеро получили травмы.

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