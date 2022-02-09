Сооружение №18, а именно такое техническое название получил путепровод, будет проходить над заездом на вантовый мост со стороны улицы Тюленина.

В Запорожье началось активное строительство железнодорожного путепровода, который станет частью Автотранспортной магистрали через Днепр.

Служба автомобильных дорог области для наглядной демонстрации результатов строительства создала видеомодель, где показала, как примерно будет выглядеть проезд транспорта под железной дорогой. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сооружение №18, а именно такое техническое название получил путепровод, будет проходить над заездом на вантовый мост со стороны улицы Тюленина.

"Сейчас на сооружении №18 выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры №1, а также выполняется віброзанурення шпунтовых свай на промежуточной опоре №2", – информирует на странице в Facebook САД Запорожской области.

Автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Официально проезд по верховой части вантового моста открыл президент 22 января, в День Соборности Украины.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что за 2021 год в Украине было построено и восстановлено 250 мостов.