В результате аварии скончался водитель легкового авто, поделились в полиции.

В ДТП под Львовом легковушка столкнулась с автобусом, один человек погиб, а шестеро попали в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7:30 в селе Рясна Руська.

Как предварительно установили правоохранители, автомобиль "Шкода Октавия", под управлением 39-летнего жителя Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, маршрутным такси сообщением "Львов-Зелив", которым управлял житель Львовского района в возрасте 47 лет.

"В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в больницу доставлены водитель и пятеро пассажиров автобуса – правоохранители устанавливают их личные данные, диагнозы уточняют медики", – сообщает полиция.Читайте такжеШел по рельсам навстречу: во Львовской области под колесами поезда погиб мужчина

В сообщении сказано, что на месте происшествия работают следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области, которые устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, в конце января во Львовской области перевернулся рейсовый автобус сообщением "Харьков-Слупск (Польша)". В результате ДТП на Львовщине пострадали 14 человек.

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