Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Харьковской области сообщено о подозрении мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей.

Об этом информирует пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в конце мая 39-летний мужчина, проезжая на автомобиле в Немышлянском районе, увидел 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые играли с собакой.

"Мужчина сказал детям, что хочет сам поиграть с животным. Он достал из автомобиля пневматическую винтовку и застрелил собаку на глазах у несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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Мужчине сообщено о подозрении по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Убийства собак в Украине

В апреле в одном из сел Червоноградского района Львовской области 29-летний мужчина зашел во двор односельчанки и убил ее собаку. Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к ружью.

В июне в Одесской области мужчина посреди улицы на глазах у людей застрелил собаку.

Еще один случай произошел во Львовской области, где мужчина куском стекла расчленил собаку и сложил внутренности в пакет. Его задержали за жестокое обращение с животным.

Автор: Светлана Макринская