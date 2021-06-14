Спасти ребенка не удалось.

В Запорожье на Центральном пляже утонул в Днепре 14-летний подросток.

Об инциденте в Facebook рассказал директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко.

"Да, была скорая, была 50-ти минутная реанимация, все это было. Но было поздно. Равнодушие....равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на Жизнь", - написал он.

Медик акцентировал на необходимости овладения навыками спасения жизни.

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"В очередной раз убеждаемся, что даже поменяв все автомобили на новые современные и сделав все дороги, мы не успеем спасти ребенка...если окружающие по-прежнему будут равнодушны. Равнодушны друг к другу, чужим детям, возможности научиться элементарным навыкам спасения жизни. Есть над чем задуматься", - пишет Малашенко.

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Автор: Юрий Годован