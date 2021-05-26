По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья, из-за попадания воды в дыхательные пути.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 12-летний мальчик погиб во время купания в реке.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось днем 25 мая.

По предварительным данным, подросток вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-сверстником пришел купаться на реку, которая находится возле их села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл.

«Это произошло это около 16:00. Девятилетние дети побежали домой, и позвали на помощь взрослых, которые достали 12-летнего ребенка из воды, и попытались его реанимировать до приезда скорой помощи, но безрезультатно», - сообщили в главке.

На место происшествия были вызваны полицейские. Согласно предварительному осмотру судебно-медицинским экспертом, смерть наступила в результате асфиксии (удушья), из-за попадания воды в дыхательные пути. Для установления окончательной причины смерти тело направлено на экспертизу.

В ходе опроса местных жителей стало известно, что около года назад участок водоема, где произошла трагедия, искусственно увеличивали. Окончательные обстоятельства, которые привели к гибели подростка, будут устанавливаться в ходе расследования.

Сведения о несчастном случае внесут в Единый реестр досудебных расследований по квалификации, предусмотренной ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая