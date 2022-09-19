В схеме принимали участие экс-чиновник одного из мощных оборонных предприятий в Запорожской области и трое нынешних работников предприятия.

В Запорожье заблокирована "утечка" за рубеж секретных технологий по производству авиадвигателей для истребителей.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в результате спецоперации заблокирована попытка нелегальной передачи одной из стран Восточной Азии новейших военных технологий, которые подлежат государственному экспортному контролю.

Так, за денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

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По данным контрразведки СБУ, схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона, он также привлек к ней трех нынешних работников предприятия, которые осуществляли скрытое копирование секретной информации с рабочих компьютеров и образцов технической документации.

"Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи. По предварительным выводам специалистов оборонного-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей", - говорится в сообщении.

Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили электронные носители информации с технической документацией военного назначения, средства связи, которые использовали для коммуникации с зарубежным "заказчиком", а также 30 тыс. долларов, которые они получили как задаток за нелегальный экспорт.

На данный момент решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Харькове бывший полицейский с приятелем "сливали" оккупантам данные о ВСУ.

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