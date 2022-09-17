Всего полицейские проверили около 790 человек и 22 авто.

В одном из сел в Запорожской области полицейские установили более 20 возможных пособников оккупантов или корректировщиков огня.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, под вражескими обстрелами полицейские области провели отработку села Приморское Васильевского района.

"В результате комплексных мероприятий установлен 21 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на территории одного из домовладений полицейские обнаружили и изъяли 56 кустов каннабиса с признаками культивации, в результате чего открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса ("посев или выращивание снотворного мака или конопли").

Кроме того, на одном из блокпостов Степногорска у граждан изъяли наркотические вещества, а также мобильные телефоны, которые числились как похищенные.

"Разоблачена местная жительница, которая наладила продажу контрафактных сигарет и алкоголя. Составлены админматериалы по ст. 156 ("нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями") и ст. 164 ("нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности") КУоАП", - рассказали в МВД.

По итогам отработки полицейские проверили около 790 человек и 22 авто.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. До приезда полиции неизвестна пыталась убедить окружающих, что фотографировала цветы, но ей не поверили.

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