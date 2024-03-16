В Закарпатском ТЦК факт попытки суицида подтвердили.

В Хусте на Закарпатье молодой человек совершил попытку самоубийства в помещении местного ТЦК. Как сообщила девушка потерпевшего, он решился на это из-за жестоких пыток.

По ее словам, мужчину похитили сотрудники пограничной службы из гостиницы города Виноградов. "Надели наручники и повезли его в неизвестном направлении. Как я потом узнала, его отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, и там начались обвинения в попытке пересечения границы (это было не так)", - рассказывает женщина.

Утверждается, что пограничники заставляли мужчину подписать документ с признанием в попытке незаконного пересечения границы. После этого его, как говорит женщина, доставили в ТЦК города Хуст.

"И только на следующий день в 8 утра я слышу, от добрых людей что он в реанимации города Хуст", - сообщила женщина.

По ее словам, в ТЦК парня "били и издевались, вырывали волосы, таскали по асфальту, унижали". Женщина также опубликовала видео из больницы, где видно в каком состоянии находится пострадавший.

"Человек был с документами после операции, у него забрали его лекарства. И от безысходности и боли человека довели до попытки самоубийства, только после этого его отвезли в больницу", - рассказала она.

В Закарпатском ОТЦК и СП в комментарии УНИАН подтвердили, что 13 марта пограничники задержали гражданина Хабарова Е.В. "при попытке незаконного пересечения границы". Также там признали, что мужчина был доставлен в РТЦК города Хуст "для уточнения военно-учетных данных".

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в уборную, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Гражданин Хабаров Е.В. сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащими ТЦК и СП была оказана неотложная домедицинская помощь и вызвана полиция и карета "скорой помощи", которая доставила гражданина в Хустскую городскую больницу. Врачи зафиксировали попытку суицида", - заявили в пресс-службе.

Информацию об избиении в ТЦК не подтвердили, но прямо не отрицали также, отметив, что по данному факту проводится служебная проверка.

По данным источников УНИАН, пострадавший не является жителем Закарпатской области.

Другие скандальные случаи с ТЦК в Украине

Как писал УНИАН, это уже не первая подобная жалоба именно на Закарпатский ТЦК. В феврале на Закарпатье принудительно мобилизовали ученого из Киева, который уже был снят с воинского учета. Для этого в местном ТЦК ему изготовили поддельный военный билет, рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Также мы рассказывали, что в январе 55-летнего мужчину среди дня жестоко избили неизвестные лица на глазах жены после того, как их машину остановили представители ТЦК. Последние за этим наблюдали вместе с полицейским.

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