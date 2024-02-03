На Киевщине 55-летнего водителя грузовика избили после вручения повестки. Представители ТЦК за этим наблюдали, говорит дочь пострадавшего.

На Киевщине произошел очередной скандал из-за принудительных повесток. 55-летнего украинца среди дня жестоко избили неизвестные лица на глазах супруги после того, как их машину остановили представители ТЦК. Последние за этим наблюдали вместе с полицейским.

Об этом утверждает дочь потерпевшего Вероника Кольцова в Facebook. Жертвой произвола правоохранителей стал Кольцов Андрей Александрович. По ее словам, инцидент случился 30 января в селе Рудницкое (Броварского района) примерно в 12:30. Она отмечает, что ее публикацию уже несколько раз удаляли из-за жалоб.

"Вот, как у нас в Киеве останавливает ТЦК водителей дальнобойщиков. Вызывают неизвестных лиц, после выдачи повестки и проверки документов. И бьют едва не до смерти. Мой папа, которому 55 лет, у которого нет пальца на левой руке и он почти не чувствует руки вообще, на данный момент лежит в больнице с сотрясением мозга", - заявила девушка.

Девушка уточнила, что все происходило следующим образом: "В момент, когда приехали две машины, которые вызвали ТЦК, моя мама начала снимать видео, потому что поняла, что оружие не просто так снимается с предохранителя, да и не просто так патронник заправляется патронами! В этот момент моего отца вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее, и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, у мамы забирали телефон и удаляли все что возможно только".

По ее словам, за процессом избиения наблюдал полицейский и работники ТЦК, которые никак не вмешались в ситуацию. "Работник полиции, который приехал до этого, стоял в стороне, руки в карманах, и он смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал. Так же как ТЦК, стояли и просто смотрели, как на их глазах чуть не убивают людей", - отметила она.

По словам Вероники Кольцовой, ее семья поддерживает ВСУ и понимает, что такое потери на фронте, и что ребят надо заменять. В то же время она говорит, что ее отец добровольно расписался на повестке, еще до инцидента с избиением.

Девушка шокирована ситуацией и требует огласки этой истории. Также она опубликовала в Facebook скриншот с комментарием полиции Броварского района. Ей обещали, что проведут расследование по этому делу. Пока никакого сообщения по этому поводу на странице ведомства нет.

Журналист УНИАН обратился в Броварское районное управление, чтобы прояснить ситуацию.

Вот, как выглядит Андрей Кольцов после драки, показала его дочь. Также она показала заключение врачей относительно его травмы и повестку.

В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину

К сожалению, случаи превышения полномочий со стороны работников ТЦК в отношении украинцев - теперь не редкость. Довольно часто происходят ситуации, когда уполномоченные лица пытаются дать украинцам повестку, применяя насилие. Подобный скандал недавно произошел в Черновцах. В сети выложили видео, где мужчину прикладами автоматов начали бить посреди улицы.

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