На Киевщине 55-летнего водителя избили после того, как его машину остановили представители ТЦК / коллаж УНИАН, фото Вероника Кольцова Facebook

На Киевщине произошел очередной скандал из-за принудительных повесток. 55-летнего украинца среди дня жестоко избили неизвестные лица на глазах супруги после того, как их машину остановили представители ТЦК. Последние за этим наблюдали вместе с полицейским.

Об этом утверждает дочь потерпевшего Вероника Кольцова в Facebook. Жертвой произвола правоохранителей стал Кольцов Андрей Александрович. По ее словам, инцидент случился 30 января в селе Рудницкое (Броварского района) примерно в 12:30. Она отмечает, что ее публикацию уже несколько раз удаляли из-за жалоб. 

"Вот, как у нас в Киеве останавливает ТЦК водителей дальнобойщиков. Вызывают неизвестных лиц, после выдачи повестки и проверки документов. И бьют едва не до смерти. Мой папа, которому 55 лет, у которого нет пальца на левой руке и он почти не чувствует руки вообще, на данный момент лежит в больнице с сотрясением мозга", - заявила девушка.

История об избиении водителя в селе Рудницкое словами его дочери / фото Вероника Кольцова Facebook

Девушка уточнила, что все происходило следующим образом: "В момент, когда приехали две машины, которые вызвали ТЦК, моя мама начала снимать видео, потому что поняла, что оружие не просто так снимается с предохранителя, да и не просто так патронник заправляется патронами! В этот момент моего отца вытащили из машины и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным оружием на нее, и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, у мамы забирали телефон и удаляли все что возможно только".

По ее словам, за процессом избиения наблюдал полицейский и работники ТЦК, которые никак не вмешались в ситуацию. "Работник полиции, который приехал до этого, стоял в стороне, руки в карманах, и он смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал. Так же как ТЦК, стояли и просто смотрели, как на их глазах чуть не убивают людей", - отметила она.

По словам Вероники Кольцовой, ее семья поддерживает ВСУ и понимает, что такое потери на фронте, и что ребят надо заменять. В то же время она говорит, что ее отец добровольно расписался на повестке, еще до инцидента с избиением.

Девушка шокирована ситуацией и требует огласки этой истории. Также она опубликовала в Facebook скриншот с комментарием полиции Броварского района. Ей обещали, что проведут расследование по этому делу. Пока никакого сообщения по этому поводу на странице ведомства нет.

Броварское районное управление полиции ответило Веронике Кольцовой относительно избиения ее отца / фото Вероника Кольцова Facebook

Журналист УНИАН обратился в Броварское районное управление, чтобы прояснить ситуацию.

Вот, как выглядит Андрей Кольцов после драки, показала его дочь. Также она показала заключение врачей относительно его травмы и повестку.

В Черновцах работники ТЦК напали на мужчину

К сожалению, случаи превышения полномочий со стороны работников ТЦК в отношении украинцев - теперь не редкость. Довольно часто происходят ситуации, когда уполномоченные лица пытаются дать украинцам повестку, применяя насилие. Подобный скандал недавно произошел в Черновцах. В сети выложили видео, где мужчину прикладами автоматов начали бить посреди улицы.

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