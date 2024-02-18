Мужчину схватили в отеле, обвинив в намерении незаконно пересечь границу.

На Закарпатье ученого из Киева, который был снят с воинского учета из-за состояния здоровья, принудительно "мобилизовали" после того, как в местном ТЦК ему изготовили поддельный военный билет. Об этом рассказал в своем Фейсбуке народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

По его словам, эта история началась еще 31 января, когда гражданин, "который много лет работал в столичном научном учреждении", остановился в одном из отелей Закарпатья. Прямо в номер к нему пожаловали пограничники и обвинили в намерении незаконно пересечь границу, пишет Мазурашу.

Далее, по словам нардепа, на мужчину составили протокол и добились, чтобы он его подписал. После этого ученого якобы посадили в камеру, где он провел ночь. На утро, как пишет Мазурашу, киевлянина привезли в ТЦК, где он показал военный билет с отметкой столичного районного ТЦК о снятии с учета.

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"Закарпатские военкомы отправили "бойца" в подвал (где и ночевал), телефон, конечно, забрали. На другой день оформили ему вместо забранного новый военный билет (!), оформили "годность", подписались за гражданина (потому что он отказывался подписывать)", – утверждает Мазурашу.

Далее, по словам нардепа, мужчину доставили в воинскую часть под Львовом, но там отказались принимать такого "бойца". Тогда несчастному вернули телефон и он смог вызвать полицию и позвонить адвокату. Но правоохранители ничем помочь не смогли и уехали.

После этого, как рассказывает Мазурашу, мужчину завезли в Ривненскую область, но тамошние военные тоже отказались его брать. "С Ривненской области повезли снова в ТЦК на Закарпатье. Там снова поместили в подвал. Оттуда повторно завезли на Львовщину. Где оформили в воинскую часть", - рассказывает нардеп.

Там мужчина снова получил телефон и вызвал полицию, которой рассказал о своих "приключениях". Но, как говорит Мазурашу, полицейские "что-то там похихикали со знакомыми военными и уехали".

Финальным этапом эпопеи стал принудительный визит на военно-врачебную комиссию.

"Там над ним тоже издевались, игнорировали его информацию о проблемах со здоровьем. На этих эмоциях он начал бросаться с ножиком (который имел в кармане) на тех врачей, которые его игнорировали, порезал себе вены", – пишет Мазурашу.

В комментариях к этому посту нардеп написал, что получает отписки в стиле "их там нет" на свои депутатские запросы относительно подобных случаев.

Отметим, что никаких документальных, фото или видеодоказательств своему рассказу нардеп не приводит. На момент этой публикации ни Закарпатский ТЦК, ни ТЦК упомянутых в публикации Львовской и Ровенской областей ни словом не прокомментировали информацию нардепа.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер в первый же день "службы". По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, сейчас продолжается досудебное расследование этого происшествия. Проверяют факты ненадлежащего медицинского осмотра перед призывом и некачественного оказания помощи непосредственно во время инцидента.

Также мы рассказывали, что народный депутат Роман Костенко раскритиковал идею мобилизации бывших и нынешних заключенных. По его словам, из этой категории удастся наскрести разве что несколько тысяч человек, а фронту нужны десятки тысяч ежемесячно.

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