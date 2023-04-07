На борту вертолета находились 10 военных, их судьба неизвестна.

В четверг, 6 апреля, в Японии через час после вылета исчез с радаров вертолет UH-60JA Black Hawk. Вскоре в море вблизи острова Мияко заметили обломки вертолета.

Как сообщает Associated Press, на борту вертолета находились 10 военных, среди которых – командир дивизии, их судьба неизвестна. На поиски вышли корабли береговой охраны Японии.

Издание Kyodo News отмечает, что береговая охрана обнаружила в море следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим с радаров бортом. В то же время чиновники пока эти сообщения не комментируют.

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Руководитель Наземных сил самообороны Ясунори Моришита заявил, что пропавший вертолет размещался на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото, находящейся на острове Кюсю. По его словам, вертолет исчез с радаров раньше, чем считалось.

Авиакатастрофы в мире

18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС. В авиакатастрофе погиб высший руководящий состав Министерства внутренних дел Украины, в частности глава министерства Денис Монастырский.

15 января в Непале разбился пассажирский самолет. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

В ноябре 2022 года в США во время авиашоу в небе столкнулись два редких самолета – бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году, и самолет Bell P-63.

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