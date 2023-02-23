Сообщается, что на борту были от 12 до 16 человек.

Вертолет с министром спорта и молодежи Ирана Сейедом Хамидом Саджади потерпел крушение при посадке в спортивном комплексе города Бафт, провинция Керман.

Как сообщает официальное СМИ Ирана IRNA, в вертолете с министром спорта находились 12 пассажиров. В частности, сотрудники министерства, региональные чиновники в сфере спорта, представители СМИ.

Они получили травмы, но большинство из них – в хорошем состоянии. Издание информирует, ссылаясь на очевидцев, что министр был среди тех, кто не получил значительных травм.

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Глава провинции Керман Мохаммад Мехди сообщил, что крушение произошло при повторном взлете.

"Вертолет приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз совершил аварию, и ее причина выясняется", – сказал он.

Издание ISNA со ссылкой на представителя Организации Красного Полумесяца провинции Керман информирует, что пострадали 16 человек, один из пассажиров вертолета погиб. Сообщается, что жертвой аварии стал глава канцелярии министра спорта Исмаил Ахмади.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января в Броварах (Киевская область) вблизи здания детского сада разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились чиновники Министерства внутренних дел Украины. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок, была ранены 25 человек (среди них – 11 детей).

Среди жертв аварии – министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Причина аварии расследуется, правоохранители рассматривают такие версии как нарушения правил полета или техническая неисправность вертолета. Не исключают и умышленных действий по уничтожению вертолета.

После авиакатастрофы была полностью пересмотрена система безопасности МВД. Специалисты проверяют все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел. До установления всех причин катастрофы всем руководителям министерства запрещено перемещаться на вертолетах.

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