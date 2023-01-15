Всего на борту самолета находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

В Непале в воскресенье утром, 15 января, разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, который летел в Покхару из Катманду.

Всего на борту самолета, который разбился между старым аэропортом и международным аэропортом Покхара, находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, пишет The Kathmandu Post. Среди пассажиров были трое младенцев, трое детей и 62 взрослых.

Генеральный директор Международного аэропорта Трибхуван Премнат Тхакур сообщил, что самолет с регистрационным номером 9N-ANC вылетел из Катманду в 10:30 по местному времени (6:45 по Киеву).

Видео дня

На изображениях и видео, опубликованных в социальных сетях, видны клубы дыма, поднимающиеся с места аварии.

По данным Управления гражданской авиации Непала, среди пассажиров были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, один ирландец, один австралиец, один аргентинец, два корейца и один француз. Предварительно, в результате авиакатастрофы все, кто был на борту, погибли. Сейчас спасатели достали тела 25 жертв.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году трое погибли, четверо ранены в результате авиакатастрофы в аэропорту Тенцинг-Хиллари непальского города Лукла. Небольшой самолет Let-410 компании Summit Air, следовавший в Катманду, во время взлета врезался в вертолет компании Manang Air и съехал со взлетной полосы.

Вас также могут заинтересовать новости: