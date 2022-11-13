В катастрофе уничтожен первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году.

В США во время авиашоу Крылья над Далласом (Wings Over Dallas) произошла авиакатастрофа. Сообщается, что в небе столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и самолет Bell P-63.

Как пишет CNN, катастрофа произошла в субботу, 12 ноября, около 13:20 по местному времени. Запланированное на воскресенье авиашоу отменили.

"Как многие из вас уже видели, сегодня в нашем городе во время авиашоу произошла ужасная трагедия. Многие детали остаются неизвестными или неподтвержденными на этот момент. Видео разрывают сердце", – прокомментировал инцидент мэр Далласа Эрик Джонсон в Twitter.

Видео дня

Сколько человек находилось на борту двух самолетов, пока неизвестно. На месте аварии работают более 40 пожарно-спасательных подразделений.

Известно, что обломки самолетов упали на автодорогу США 67 в штате Техас. После авиакатастрофы полосы движения в южном и северном направлениях перекрыли. Отмечается, что за расследование инцидента возьмутся Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как сообщает CNN, в авиакатастрофе был уничтожен старинный самолет. Это был первый американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, спроектированный в 1934 году.

Уничтоженный самолет был одним из примерно 45 полностью уцелевших экземпляров этой модели. При этом девять из них были пригодны для полетов.

В то же время второй самолет – американский одномоторный истребитель Bell P-63 – оказался еще более редким. Самолетов этой модели сохранилось около 14 экземпляров. В США были пригодны для полетов лишь четыре из них.

Катастрофы на авиашоу

Во время авиашоу нередко случаются катастрофы. Так, в 2020 году в Канаде во время авиашоу разбился CT-114 Tutor канадской авиагруппы Snowbirds.

Аналогичная ситуация произошла в 2019 году в американском штате Флорида. Пилот самолета не выжил.

В июне 2019 года в польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет Як-52. Водолазы и спасатели обнаружили самолет под водой в перевернутом состоянии.

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