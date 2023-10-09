Сейчас правоохранители проводят проверку и приобщили видео к материалам дела.

В военкомате Черновцов на глазах у полицейских избили мужчину. Инцидент произошел в июле прошлого года, но видео в сеть "слили" только сейчас. Правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП. Видео в ночь на 9 октября обнародовали анонимные Telegram-каналы.

На кадрах, которые датированы 30 июля 2022 года, видно, что около 03:30 мужчину в наручниках завели в госучреждение двое полицейских. В помещении появился мужчина в штатском и головой ударил задержанного.

Затем на видео появляются люди в военной форме, вероятно это были работники военкомата. Один из них начинает избивать мужчину, полицейский наблюдает и улыбается. Еще несколько ударов нанес мужчина в штатском. Полицейские не препятствовали.

После избиения мужчине дали документы для подписи. Мужчина пытается что-то объяснить, но к нему подходит военный и начинает бить. Задержанный подписал документ, его вывели.

Как сообщают анонимные Telegram-каналы, инцидент произошел в помещении ТЦК и СП Черновцов. Из задержанного якобы пытались выбить согласие на мобилизацию.

Как сообщает "УП", 9 октября Черновицкий областной военкомат подтвердил, что событие состоялось 31 июля прошлого года. Правоохранители открыли уголовное производство, однако видео не было в материалах дела.

"По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало. В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия", - прокомментировали в военкомате.

Отмечается, что руководство Черновицкого областного ТЦК и СП "категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП".

Избиение из-за мобилизации

В социальных сетях распространяется видео, где мужчины в военной форме избивают двух человек. При этом отмечается, что якобы избиение происходит в Тернопольском ТЦК СП, а мужчины являются мобилизованными.

Руководством Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначено служебную проверку по поводу видео, которое распространяется в социальных сетях, об избиении мобилизованных.

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