СМИ пишут, что пожар произошел в результате поджога дома одним ромом.

В Ужгороде в ночь на 19 июня горели несколько домов в ромском лагере.

Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола. Информацию о пожаре подтвердил в комментарии "Суспільному" также председатель ОО "Объединение ромов Ужгорода" Мирослав Горват.

Отмечается, что ночной инцидент случился в микрорайоне Шахта около 23:00 вблизи тубдиспансера.

Глагола пишет, что пожар произошел в результате поджога дома одним ромом.

Огонь уничтожил семь небольших домов, уточнил в комментарии областному телеканалу "Суспільне" журналист TV 21 Ungvar, представитель ромской общины в Ужгороде Виктор Човка. Он также заявил, что лагерь загорелся из-за поджога его жителем.

По состоянию на 8:00 19 июня информация от ГСЧС Закарпатья отсутствует.

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Автор: Яна Ставская