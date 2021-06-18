Сотруднику подземки удалось потушить возгорание.

В киевском метрополитене сегодня утром случился пожар.

Соответствующее видео обнародовано на странице "Киев оперативный" в Facebook. На нем видно, что загорелась проводка на потолке.

Реакция на инцидент последовала неоднозначная. Некоторое время открытое пламя никто не гасил, мимо проходили пассажиры. После передвижение людей попытались ограничить, а тушить пожар стали шваброй с мокрой тряпкой. Сотруднику метрополитена, хоть и не с первого раза, удалось затушить огонь.

"Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - написал автор видео.

Во время общения с корреспондентом УНИАН заместитель начальника Киевского метрополитена сообщила подробности инцидента. "Произошло возгорание распределительного щитка. Сейчас оно полностью ликвидировано, на месте работает служба электроснабжения, причины возгорания выясняют специалисты. Соответственно будут проводить необходимые ремонтные работы", - сообщила Макогон.

Кроме того, она объяснила, почему в метро выбрали подходящий способ пожаротушения. "Сделали быстрым способом, когда принесли огнетушитель, он уже не понадобился. С точки зрения жизненной ситуации способ приемлемый. Вы бы дома сделали бы так же ... это было самым быстрым в этой ситуации ... дерево электричество не проводит, физику со школы помним", - резюмировала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Ранее в Одессе на электроподстанции "Чумка" прогремел взрыв. В результате без света и воды остались три района города. Впоследствии электроснабжение пострадавших районов восстановили.

До этого на проспекте Победы в Киеве взорвался и полностью сгорел микроавтобус. В результате происшествия движение транспорта по проспекту Победы в районе Нивок было затруднено.

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Авторы: Константин Гончаров, Юрий Годован