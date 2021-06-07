Сначала один поезд сошел с рельсов, позже в него врезался другой состав.

Утром в понедельник, 7 июня, на юге Пакистана произошла жуткая авария на железной дороге – столкнулись два пассажирских поезда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что на данный момент известно минимум о 30 погибших в аварии.

По информации спасателей, количество жертв может возрасти, так как под обломками еще остаются люди. При этом количество раненых также неизвестно.

«Один из поездов сошел с рельсов, и в него врезался второй. На месте работают медики и полиция. Что стало причиной катастрофы – выясняют», – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Малайзии столкнулись поезда метро: пострадали более 200 человек (видео)По информации AP, сначала сошел с рельсов поезд «Миллат Экспресс». Вскоре после этого в него врезался поезд «Сэр Сайед Экспресс».

Спасатели и сельские жители пытались вытащить раненых и погибших. Некоторые из раненых пассажиров находились в критическом состоянии.

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Автор: Катерина Шварц