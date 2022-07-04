Бронежилеты в комплекте с пластинами изъяты до вынесения судом решения по делу.

Работники Киевской таможни разоблачили схему с незаконным ввозом 400 бронежилетов с баллистическими пластинами IV класса защиты на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Основанием для ввоза в Украину такой категории товаров является либо сертификат конечного потребителя с последующей бесплатной передачей бронежилетов этому потребителю, либо применение мер государственного контроля с получением соответствующего разрешения на ввоз бронежилетов.

На партию бронежилетов был предоставлен сертификат конечного потребителя, якобы выданный подразделением военного формирования.

"Однако таможенники во время проверки сертификата выяснили, что данное воинское формирование этот документ не выдавало, соответственно – товар не заказывало. Итак, сертификат, предоставленный как основание для таможенного оформления бронежилетов, подделан для ухода от государственного контроля при ввозе этих товаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бронежилеты в комплекте с пластинами изъяты до вынесения судом решения по делу.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали организатора схемы по сбыту некачественных бронежилетов для военнослужащих.

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