Злоумышленники за 10-16 тысяч гривень продавали бронежилеты, металлические пластины которые простреливаются.

В Киеве задержали организатора схемы по сбыту некачественных бронежилетов. Злоумышленники хотели наживаться на жизнях военных, которые могли погибнуть из-за некачественных пластин.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, против злоумышленника открыли производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

В рамках досудебного расследования установлено, что продажу военных товаров ненадлежащего качества организовал житель Киева, который привлек к противоправной схеме других граждан в качестве пособников.

Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры рекламировали продажу бронежилетов 5-го класса защиты и якобы оснащенные бронепластинами из высококачественной заводской стали. За каждый "бронежилет" дельцы получали от 10 тыс. до 16 тыс. грн. На самом деле элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, которые не отвечают заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков.

Установлено, что бронежилеты продавали даже представителям волонтерских организаций, помогающих Вооруженным Силам.

По результатам многоуровневой спецоперации и во время контроля за совершением преступления организатор схемы был задержан. Ему сообщили о подозрении и избрали для него меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой. Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, которые к ней причастны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Львовщину завезли технику и одежду под видом гуманитарки на 70 миллионов гривень.

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