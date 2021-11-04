Мужчина имеет 90 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение.

Государственная исполнительная служба Украины впервые изъяла автомобиль у водителя-должника.

Об этом сообщает заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в Facebook.

Так, у 32-летнего гражданина Нигерии изъяли Mercedes-Benz.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста, совместно с МВД, по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - написал Гайченко.

Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре произошел пожар (фото, видео)Ранее Андрей Гайченко сообщал, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, будут изымать транспортные средства.

Инициатива начнется с Харькова. Сейчас "цифрой реагирования" выбрали превышение скорости в 150 км в час.

Автор: Людмила Жерновская