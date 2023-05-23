Среди тех, кто предстанет перед судом есть адвокат и двое правоохранителей.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении членов преступной организации, которые организовали сеть незаконного игорного бизнеса на территории Украины. На скамье подсудимых окажутся 34 человека, в том числе адвокат и два стража порядка.

Как сообщает ГБР, до 24 февраля 2022 года на территории Украины работало около 400 незаконных игорных заведений, деятельность которых обеспечивали обвиняемые.

"После начала полномасштабной российской агрессии они прекратили свою работу, но постепенно снова начали открываться. Месячный оборот игорных заведений только в Киеве и Одессе составил в среднем 300 млн грн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подпольные заведения работали в разных районах городов и придерживались строгой конспирации. Клиентов "подсаживали" на азартные игры, чтобы они становились постоянными посетителями, и поощряли приводить новых.

По данным ГБР, владельцы бизнеса систематически платили работникам правоохранительных органов для беспрепятственной незаконной деятельности.

В рамках производства проведено более 200 обысков по местам проживания фигурантов, в офисах, которые обеспечивали деятельность незаконных игорных заведений, и в самих помещениях, где предоставлялись услуги по доступу к азартным играм.

В результате изъято более 530 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию, записи, вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений.

Кроме того, в игорных заведениях, а также по местам проживания организаторов изъято почти 8 млн грн наличными в разной валюте.

В ГБР уточнили, что 32 человека, которые организовали и обеспечивали деятельность игорных заведений, обвиняются в создании преступной организации, незаконном проведении азартных игр, предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 Криминального кодекса).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

В то же время, двое правоохранителей обвиняются в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконных азартных игр, получении неправомерной выгоды, участии в преступной организации (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 Криминального кодекса). Они могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Игорный бизнес: новости

10 февраля в Киеве правоохранители задержали старшего детектива территориального управления Бюро экономической безопасности, который за взятки "крышевал" незаконный игорный бизнес.

Детектив "консультировал" организаторов подпольного бизнеса о том, как им работать без помех, за вознаграждение в $1,2 тыс. в месяц. Его задержали "на горячем" во время получения очередной "ежемесячной оплаты".

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