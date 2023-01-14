Специалисты говорят, что причиной такого низкого сбора является не только война, но и заложенные законодателями возможности уклоняться от налогов.

Вдохновитель легализации игрового бизнеса в Украине, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обещал колоссальные поступления в бюджет из казино – и с каждым новым интервью чиновника сумма потенциальных доходов увеличивалась – звучали суммы от 4,5 до 7,5 млрд гривень за год.

Реальность оказалось не столь радужной: в первый, 2021-й год работы легальные игровые заведения вместо 7,5 миллиардов внесли в бюджет сумму в пять раз меньше анонсированной Гетманцевым, говорится в сюжете 1+1 для марафона "Єдині новини #UAразом".

Глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый объясняет - лицензиатам разрешили отсрочку на пять лет:

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"Решения были выданы на такую сумму, единственная проблема в том, что выплачиваются они в течение пяти лет. За первый год поступило чуть более полутора миллиардов, и если умножить 1,5 млрд на пять, через пять лет сумма поступит в полном объеме в бюджет"

С налогами еще хуже, отмечают авторы сюжета: за первый год работы с легализованных бизнесменов удалось собрать чуть более 500 миллионов гривен. С началом войны с подачи Даниила Гетьманцева организаторам азартных игр разрешили перейти на налогообложение в 2% от оборота. Результат ошеломил - народный депутат Ярослав Железняк указывает, что за десять месяцев 2022 года, высоколиквидный игорный бизнес уплатил всего 53,6 миллиона грн налогов, и эта цифра в более чем сотню раз меньше той, которая была анонсирована законодателями.

Остается нерешенным вопрос сбора налогов и в онлайн-казино. Часть заведений уже приобрела лицензии, несмотря на войну, работает, очень хорошо зарабатывает, а налоги не платит. Специалисты говорят, что в налоговом кодексе такие организации отсутствуют, так что и обложить налогами их сложно.

"Из-за того, что когда налоговый кодекс принимали, никто особо не думал, как его регулировать, нормы, которые там есть, не соответствуют требованиям настоящего и условиям, в которых работает сейчас игорный бизнес", - считает юрист Андрей Реун.

В профессиональных организациях говорят, что непрозрачная система налогообложения отпугивает от Украины иностранных инвесторов. Кроме того, рынок заполнен еще и нелегалами.

"Очень мало возможностей, чтобы рынок рос. В Украине самая большая стоимость лицензионного платежа в Европе. И еще она будет облагаться всеми базовыми налогами", - перечисляет сложности украинского налогообложения в сфере азартных игр глава гражданского союза "Всеукраинская рада гемблинга" Антон Кучухидзе.

Но проблема не только в законах, но и в большом количестве игровых заведений, работающих нелегально. Как говорится в сюжете, Гетманцев, которого называют "лоббистом рынка развлечений", работал и обладал небольшой долей уставного капитала в кипрской компании ТОВ "М.С.Л.", из-за чего, по данным движения "Чесно", глава финансового комитета в своё время не прошел конкурс на судью.

"Много замечаний по тому, как выдаются лицензии, как выстроена система регуляции в этой сфере, и как раз закон про дерегуляцию должен был бы повлиять на большую прозрачность лицензирования в игровой сфере. Но в Раде действительно есть "игровое лобби", которое не позволяет в полной мере реализовать открытость в этой сфере", - убежден экономист Андрей Длигач.