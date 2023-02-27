Необдуманные действия Кабинета министров могут привести к закрытию легального игорного бизнеса и массовому возвращению подпольных казино, сообщает издание NV.

"Кроме сокращения рабочих мест и потери серьезных инвесторов, решение Кабмина может привести к массовому возвращению подпольных казино со всеми вытекающими для игроков с лудоманией, преступников", - пишет издание.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал новый проект постановления, согласно которому легальных офлайн-операторов обяжут выплатить лицензионные сборы за прошедший и следующий год.

Видео дня

Ранее эту норму отменили в связи с введением военного положения в Украине после начала российского вторжения.

И хотя полномасштабная война в Украине никуда не девалась, часть игорных залов и казино все еще закрыты, правительство предпринимает шаги для того, чтобы усложнить жизнь операторов гэмблингового рынка.

"Я думаю, что многие залы игровых автоматов и большинство казино в Украине будут закрыты, – отмечает глава Всеукраинского Совета Гэмблинга (Ukrainian Gambling Council) Антон Кучухидзе, – Из-за упадка туристического потока и современных реалий украинской экономики зарабатывать в этой отрасли станет практически невозможно. Вложенные инвестиции будут фактически потеряны, и на замену легальным залам придут подпольные заведения, для которых сегодня создаются все условия".

Глава UGC считает, что сегодня легальный рынок азартных игр находится на грани выживания. В первую очередь это касается наземных заведений, которые будут вынуждены оплатить лицензионные сборы за два года, несмотря на крайне нестабильную ситуацию в украинской экономике.