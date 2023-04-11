Также среди подсудимых на трибунале могут быть, например, командующие родов войск.

Главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ и ее представителей за преступления, совершенные против Украины Антон Кориневич заявил, что за агрессию РФ ответственен глава государства, Владимир Путин, но не только он.

Он уверяет, что те представители политического и военного руководства РФ, которые отдавали и до сих пор отдают приказы об агрессивной войне против Украины, также должны понести ответственность, пишет УП.

"Виновными в нем могут быть признаны только те, кто по должности или функционалу имеют способность отдавать приказы на ведение войны. Мы предполагаем, что обвинения выдвинут где-то против 20 человек. Например, это могут быть постоянные члены Совета Безопасности Российской Федерации. Это означает, что среди подсудимых должны быть и премьер России Мишустин, и глава МИД Лавров", - сказал представитель.

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Он отметил, что и премьер, и другие постоянные члены Совбеза РФ одобрили начало агрессии против Украины. Также среди подсудимых на трибунале могут быть, например, командующие родов войск. Но в любом случае, речь идет только о высшем руководстве.

"А вот российских пропагандистов – если только не будет доказательств того, что они участвовали в непосредственном планировании и ведении этой агрессивной войны, - этот трибунал преследовать не будет. Это, конечно же, не означает, что мы хотим привлечь к ответственности только этих условных 20 человек. Все остальные российские военные, гражданские, представители оккупационных администраций, которые совершали преступления в Украине, также должны понести ответственность, но в рамках других судебных процессов. А спецтрибунал относительно совершения преступления агрессии против Украины – это суд, который должен судить исключительно российскую элиту", - пояснил Кориневич.

Суд над руководством РФ - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина поддерживает свое видение создания специального трибунала с целью наказания за преступления против нашего государства президента России Владимира Путина и его окружения, а не формат "гибридного трибунала".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что во время наказания подозреваемого в совершении военных преступлений президента Российской Федерации Владимира Путина нельзя дать соучастникам преступления агрессии переложить всю ответственность на российского президента.

В Страсбурге в конце марта собирались представители 33 государств, сотрудничающих над созданием Спецтрибунала по преступлениям России в Украине.