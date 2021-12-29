Нападавший забрал у супругов мобильный телефон и банковскую карточку, а убегая, поджег веранду дома.

В Сумской области к 7,5 годам лишения свободы приговорили псевдофельдшера, который под видом вакцины от COVID-19 уколол пенсионерам снотворное с целью ограбления.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в мае в селе Озаричи Конотопского района в дом пенсионеров пришел мужчина, который назвался фельдшером и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Хозяева дома согласились, но "фельдшер" вместо вакцины вколол пенсионерам снотворное. Мужчина подождал, пока они уснут, и начал искать в их вещах деньги и другие ценности.

"Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий стал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он забрал мобильный телефон и банковскую карту. А убегая, поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление. Пенсионерам удалось потушить пожар и вызвать полицию", - говорится в сообщении.

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Установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее. У него были найдены записи с данными пострадавших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Суд признал мужчину виновным в разбойном нападении на семью пенсионеров, поджоге их дома и похищении документов (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса). Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

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