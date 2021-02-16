В Сумах патрульные дважды за день оштрафовали водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Патрульные разыскали маршрутку, о странном поведении водителя которой им сообщили люди. Во время общения с 45-летним водителем они заметили его неадекватное поведение: на него составили админпротокол и отпустили.
Но уже через полтора часа его снова увидели за рулем с пассажирами в маршрутке.
"Мне дали временное удостоверение и я так понял, что могу ехать дальше", - сказал мужчина.
Во время второй проверки у него обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотики, но водитель прямо перед патрульными начал быстро рассыпать вещество и растирать его ногами.
После составления еще одного админпротокола патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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