Во время проверки у водителя обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотики.

В Сумах патрульные дважды за день оштрафовали водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Патрульные разыскали маршрутку, о странном поведении водителя которой им сообщили люди. Во время общения с 45-летним водителем они заметили его неадекватное поведение: на него составили админпротокол и отпустили.

Но уже через полтора часа его снова увидели за рулем с пассажирами в маршрутке.

"Мне дали временное удостоверение и я так понял, что могу ехать дальше", - сказал мужчина.

Во время второй проверки у него обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотики, но водитель прямо перед патрульными начал быстро рассыпать вещество и растирать его ногами.

После составления еще одного админпротокола патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Автор: Олег Давыгора