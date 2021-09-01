Полицейским, чтобы установить и разыскать злоумышленников, понадобились менее суток.

В Сумах двое иностранных студентов местных вузов изнасиловали 25-летнюю девушку.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, с заявлением о преступлении в полицию обратилась сумчанка, которая сообщила, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные.

Полицейские сразу начали поиски злоумышленников. Сотрудникам Управления уголовного розыска полиции области и сотрудникам отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции, чтобы установить и разыскать злоумышленников, совершивших особо тяжкое преступление, понадобилось менее суток.

Читайте такжеВ Сумах осудили юношу, который в 16 лет изнасиловал девушку"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители оперативно установили, что преступление совершили двое иностранцев, которые учатся в сумских вузах. Одному из них 22 года, второму – 20", – говорится в сообщении.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце в Сумах арестовали мужчину, который в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

Автор: Виталий Кохан