По информации правоохранителей, пострадавшая в тот день была в плохом настроении, поскольку поссорилась со своим парнем и родными.

В Сумах арестовали подозреваемого в изнасиловании и лишении свободы 18-летней девушки.

Как сообщает Заречный районный суд города Сумы, 31 июля следственный судья применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября включительно без определения размера залога.

Отмечается, что основанием для применения указанной меры пресечения стало то, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда; уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства; незаконно влиять на потерпевших и свидетелей; совершить другое уголовное правонарушение.

Читайте такжеВ Сумах мужчина дважды изнасиловал 18-летнюю девушку и возил в авто по городу (фото)Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, девушка – жительница одного из населенных пунктов Сумского района. Она является студенткой одного из высших учебных заведений города Сумы, во время летних каникул подрабатывала. В тот день девушка поссорилась со своим парнем, а также со своими родными и была в плохом психологическом состоянии.

По информации пресс-секретаря Сумской областной прокуратуры Натальи Науменко, злоумышленник увидел девушку якобы вблизи лесопосадки, где она находилась наедине.

Изнасилование 18-летней девушки в Сумах: что известно

30 июля в Сумах злоумышленник в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле и изнасиловал ее.

По сведениям правоохранителей, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки, изнасиловал ее на берегу реки, после чего положил потерпевшую на заднее сиденье авто и ездил с ней по городу. Уже через несколько часов злоумышленник уехал в лес, где снова изнасиловал девушку.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

Девушке оказана необходимая медицинская помощь, ее передали на попечение родителей.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Виталий Кохан