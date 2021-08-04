Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Парень в Сумской области в заброшенном доме изнасиловал 14-летнюю девушку. Подозреваемый представился полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По данным правоохранителей, нападение произошло в феврале текущего года. Компания подростков гуляла в одном из заброшенных домов.

24-летний мужчина представился полицейским, чтобы прогнать подростков. Когда пострадавшая выходила из здания, то за руку ее схватил подозреваемый и заставил вернуться в дом.

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Действия подозреваемого квалифицировали по части 3 статьи 152 "Изнасилование несовершеннолетнего лица" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепропетровской области расследуют обвинения в адрес мужчины, который мог годами насиловать собственных детей.

В преступлениях 44-летнего украинца обвинила его бывшая жена. По словам женщины, начиная с 2016 года ее дети-подростки 12, 14 и 17 лет регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Автор: Анастасия Горбачева