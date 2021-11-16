"Пострадало только железо", говорят во фракции.

Во фракции "Слуга народа" уверяют, что участники дорожно-транспортного происшествия с участием их депутата Алексея Ковалева серьезных повреждений не получили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Он (Ковалев - УНИАН) подтвердил тот факт, что вчера в 10:30 на Одесской трассе его автомобиль, в котором он находился за рулем, попал в ДТП. По информации, которая есть на данный момент, с Алексеем Ковалевым и водителем другого автомобиля все в порядке", - сказала она.

По словам Палийчук, Ковалев и другой водитель обратились в Белоцерковскую больницу, где у них зафиксировали "незначительные ссадины, ушибы".

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"Но больше серьезных каких-то повреждений нет. К счастью, пострадало только железно - это по словам Ковалева", - добавила пресс-секретарь.

На месте происшествия, рассказала она, работали следователи Государственного бюро расследований.

"По собственной инициативе наш народный депутат Алексей Ковалев сдал все необходимые анализы на предмет наличия или отсутствия вредных веществ в его организме. Драгер показал, что алкоголь в организме депутата отсутствует. Но по собственной инициативе он еще дополнительно сдал кровь в Белоцерковской больнице. Для того, чтобы если в будущем понадобятся какие-то дополнительные проверки, то есть кровь", - отметила Палийчук.

По ее словам, Ковалев, состояние которого в настоящее время удовлетворительное, "говорит, что он может быть виноват в этой ситуации".

"Насколько мне известно, другой участник ДТП написал заявление, что претензий к Ковалеву нет", - добавила пресс-секретарь.

В то же время, председатель партии "СН", заместитель председателя фракции в парламенте Елена Шуляк в комментарии журналистам на вопрос УНИАН относительно ДТП отметила: "Мы знаем, что такое событие произошло. Но все детали должна предоставлять полиция".

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Автор: Таня Поляковская