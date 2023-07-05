Учительница не признала себя виновной и отрицала, что прибегает к буллингу.

На Львовщине суд признал 52-летнюю учительницу, которая оказалась в эпицентре скандала после драки с учеником в помещении школы, виновной в буллинг в отношении детей.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда, учительницу английского языка школы №2 в Николаеве (Стрыйский район Львовской области) обвиняли в систематическом буллинге в отношении учеников 7-А класса и совершении физического насилия в отношении детей. Это произошло после того, как огласку получил инцидент, произошедший весной – тогда учительница подралась в коридоре с учеником, пытаясь отобрать у него мяч. Дети сняли происходящее на телефон, а запись в конце концов была распространена в соцсетях.

Ученики и родители рассказали, что конфликтные ситуации происходят регулярно. Также всплыл тот факт, что учительница оскорбляла украинских военных в разговорах с детьми. В частности, говорила, что "воины на фронте такие же тупые, как и ученики класса, и никогда не одержат победу".

В отношении учительницы был составлен протокол об административном правонарушении. Согласно постановлению суда, во время рассмотрения дела учительница не признала себя виновной и отрицала, что прибегает к буллингу. Инцидент с дракой она описала так: "Навалилась на ученика и, применяя силу, отбирала у него мяч. ... Не применяла физической силы к ребенку, однако, в определенный момент потеряла равновесие и упала на ребенка так, чтобы не нанести ему вреда".

Судья Николаевского районного суда Андрей Головатый признал Анну Кобрин виновной в совершении буллинга и оштрафовал на 850 грн. Решение еще может быть обжаловано.

Скандал в школе Николаева на Львовщине - что известно

В начале мая в соцсетях всплыло видео, на котором 52-летняя учительница английского языка Анна Корбин бьется с семиклассником за мяч в помещении школы. Как стало известно, этому предшествовал конфликт. Учительница не пустила в кабинет детей с мячом, которые опоздали на урок, а на перемене пыталась прекратить их игру в мяч, отобрав его. По словам ученика, учительница набросилась на него, хотела толкнуть, и била по рукам.

После того, как этот инцидент привлек внимание общественности, стали известны и другие факты об учительнице: местные утверждали, что она – сторонница Московского патриархата, а в школе признали, что жалобы в отношении нее поступали в ранее.

В школе была создана комиссия для рассмотрения инцидента. Поведение учительницы сочли непедагогичным, она подала заявление на увольнение по собственному желанию.

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