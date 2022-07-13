Контрабандисты оставили коня и убежали от пограничников, их не остановили даже предупредительные выстрелы.

На Буковине задержали "коня-контрабандиста". Неизвестные перевозили на нем сигареты. Контрабандисты сбежали и бросили лошадь, их не остановили даже предупредительные выстрелы.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Так, контрабандисты на Буковине начали привлекать к своим преступлениям даже скот. В густом лесу пограничники заметили группу мужчин и лошадь. Когда контрабандисты поняли, что их увидели, они начали убегать. Их не остановили даже предупредительные выстрелы.

Мужчины бросили лошадь, на спине у которой под одеялом пограничники нашли контрабанду - пакеты с сигаретами. Общая стоимость нелегального товара превышает 400 тысяч гривень.

"Коня-контрабандиста" вместе с сигаретами пограничники передали правоохранителям.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Турции отдыхающие испугались "акулы" и эпически отогнали ее шваброй.

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