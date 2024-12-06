В Румынии нашли тело мужчины, замерзшего при попытке сбежать из Украины, - Госпогранслужба

Погибшим оказался гражданин Украины 1995 года рождения.

В Румынии в горах возле границы с Украиной нашли тело мужчины, который незаконно пересек границу. Он замерз насмерть, после чего его нашли румынские спасатели, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что у погибшего при себе был паспорт, благодаря чему выяснилось, что он был гражданином Украины 1995 года рождения. Представители Пограничной полиции Румынии рассказали украинским спасателям, что мужчина вместе с двумя другими лицами незаконно пересек государственную границу Украины на одном из горных участков в Ивано-Франковской области. К счастью, спутников погибшего удалось спасти.

По предварительной информации, мужчина не рассчитал свои силы и, вероятно, умер от повышения давления и переохлаждения. В Госпогранслужбе уточнили, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

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В пресс-службе добавили, что спутников погибшего удалось спасти благодаря тому, что они связались со спасателями. Операция по их спасению оказалась очень сложной и длилась около 22 часов. Были задействованы 2 группы, которые поднимались на гору с разных сторон.

Кроме того, сегодня, 6 декабря, пограничники Мукачевского отряда получили информацию от румынских коллег, что те обнаружили в реке Тиса тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде. Утопленника обнаружили в районе румынского населенного пункта Кимпулунг-ла-Тиса. Личность погибшего устанавливается.

Незаконное пересечение границы Украины - важные новости

Ранее в ГПСУ рассказали об "излюбленных" местах пересечения границы уклонистами. За время полномасштабной войны на Тисе зафиксировано больше всего смертей среди людей, которые пытались незаконно пересечь границу.

Кроме того, УНИАН писал, что в Молдове задержали организаторов схемы по незаконному пересечению границы Украины. Схема действовала на территории Винницкой и Черновицкой областей.

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