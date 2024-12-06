Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов, сообщает rfi.

Такое решение было принято после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.

"Суд отменяет на основании пункта f статьи 146 Конституции весь избирательный процесс, касающийся выборов президента Румынии", - отметили в суде.

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Отмечается, что правительство назначит новую дату выборов, а избирательный процесс восстановят в полном объеме. В своем заявлении суд заявил, что процедуры свободных выборов не были соблюдены.

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