За время полномасштабной войны на Тисе зафиксировано больше всего смертей от людей, которые пытались незаконно пересечь границу.

Большинство попыток незаконного пересечения границы происходит не в направлении пунктов пропуска, а по зеленому участку границы, рассказал в эфире телемарафона Андрей Демченко - спикер Госпогранслужбы Украины.

"Это происходит за пределами путей, где можно легально пересечь границу. В последнее время мы не видим, что количество таких попыток резко возрастает. Однако, они фактически остаются ежедневными. Ежедневно пограничники задерживают нарушителей на разных участках границы. Как и раньше, большинство таких попыток остаются на границе с Молдовой и Румынией. Хотя и на других участках границы такие попытки также фиксируются", - сказал Демченко.

Он также добавил, что хоть к реке Тиса и приковано внимание общества, однако там попыток незаконно пересечь границу не больше, чем на других подобных участках.

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"Просто к направлению границы, который проходит по реке Тиса, больше приковано внимание общества. Но попыток незаконного пересечения границы на других участках границы также не меньше. В то же время если брать направление горных рек, среди которых и река Тиса, это в первую очередь опасность для жизни и здоровья людей. Мы уже выявляли неоднократные случаи тел людей, которые пытались незаконным способом пересечь границу. И по реке Тиса больше всего смертей, поскольку люди идут на такие необдуманные шаги. Однако, есть случаи смертей, когда люди выбирали себе и горную местность, когда пытались незаконно пересечь границу", - пояснил Демченко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне народный депутат Ирина Фриз на фоне улучшения ситуации с мобилизацией, предположила проведение демобилизации в Украине. По ее словам, рассмотреть такой законопроект могут за 3-4 месяца.

Между тем адвокат Андрей Карпенко рассказал, могут ли мобилизовать мужчину, у которого жена беременна третьим ребенком. По его словам, беременность женщины не равна наличию ребенка, поэтому только после появления ребенка на свет, мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации.

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