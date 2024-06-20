Большинство попыток незаконного пересечения границы происходит не в направлении пунктов пропуска, а по зеленому участку границы, рассказал в эфире телемарафона Андрей Демченко - спикер Госпогранслужбы Украины.
"Это происходит за пределами путей, где можно легально пересечь границу. В последнее время мы не видим, что количество таких попыток резко возрастает. Однако, они фактически остаются ежедневными. Ежедневно пограничники задерживают нарушителей на разных участках границы. Как и раньше, большинство таких попыток остаются на границе с Молдовой и Румынией. Хотя и на других участках границы такие попытки также фиксируются", - сказал Демченко.
Он также добавил, что хоть к реке Тиса и приковано внимание общества, однако там попыток незаконно пересечь границу не больше, чем на других подобных участках.
"Просто к направлению границы, который проходит по реке Тиса, больше приковано внимание общества. Но попыток незаконного пересечения границы на других участках границы также не меньше. В то же время если брать направление горных рек, среди которых и река Тиса, это в первую очередь опасность для жизни и здоровья людей. Мы уже выявляли неоднократные случаи тел людей, которые пытались незаконным способом пересечь границу. И по реке Тиса больше всего смертей, поскольку люди идут на такие необдуманные шаги. Однако, есть случаи смертей, когда люди выбирали себе и горную местность, когда пытались незаконно пересечь границу", - пояснил Демченко.
Мобилизация в Украине: важные новости
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