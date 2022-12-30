Схема действовала на территории Винницкой и Черновицкой областей.

В Республике Молдова правоохранители задержали трех организаторов схемы по незаконному пересечению границы Украины мужчинами призывного возраста.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, задержание проводилось в рамках международной следственно-оперативной группы, при участии украинских и молдавских правоохранителей.

"В ходе спецоперации, проведенной правоохранителями обеих стран, на территории Республики Молдова задержали трех человек, которые за денежное вознаграждение в размере 4 500 долларов организовывали для украинских граждан призывного возраста незаконное пересечение государственной границы вне установленных пунктов пропуска, в частности водным путем через р. Днестр", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, схема действовала на территории Винницкой и Черновицкой областей.

Все задержанные - граждане Республики Молдова в возрасте от 25 до 50 лет.

В прокуратуре сообщили, что во время задержания у организатора схемы изъяли 1 600 долларов, которые ему были переданы ранее под контролем украинских правоохранителей мужчиной призывного возраста при пересечении границы для дальнейшего выезда в страны ЕС.

Сейчас продолжается документирование преступления, с задержанными проводятся следственные действия.

Также устанавливаются лица, которые могут быть причастными к совершению преступления на территории Украины, в частности среди работников правоохранительных органов.

Военное положение в Украине: запрет мужчинам выезжать за границу

Из-за полномасштабной войны России против Украины в нашем государстве действует военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за этого, согласно законодательству, мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать за границу, за исключением ряда категорий. Студентов-мужчин, обучающихся за рубежом, также не выпускают из Украины.

На юге страны за период военного положения пограничники задержали более 4,5 тыс. уклонистов.